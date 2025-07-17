93% подростков группы риска в Саратовской области вовлечены в организованный досуг

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Новости Саратова
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На заседании постоянного штаба по профилактике безнадзорности при региональной КДН подвели итоги работы за первое полугодие 2025 года.

Ключевые достижения:

  • Снижение неблагополучных семей: Число семей в СОП на учете в муниципальных КДН сократилось на 9,5%.
  • Сохранение кровных семей: Количество случаев лишения/ограничения родительских прав в СОП упало на 41% (с 70 до 41). Это подтверждает эффективность работы по выводу семей из кризиса.
  • Охват досугом: В июне 93% подростков, состоящих на профучете в полиции, были вовлечены в организованные формы занятости.
  • Летняя занятость:
    • Трудоустроено: 141 подросток
    • Отдых в лагерях: 88 человек
    • Санаторное лечение: 10 несовершеннолетних
    • Участие в мероприятиях: >800 подростков (культура, спорт, волонтерство)