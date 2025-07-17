Сергей Гладков: Для чего городские чиновники «греют» заключенных?

Председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Саратовской областной Думы Сергей Гладков (фракция «Единая Россия») считает недопустимым, когда бюджетные подряды достаются фирмам родственника бывшего главы Саратовского района Шеметова, отбывающего наказание.

Свою позицию депутат высказал у себя в телеграм-канале.

«В литературе по субкультуре тюремного мира, описывается понятие «грев», когда со свободы заключенных поддерживают деньгами и другими благами их друзья-товарищи. В основном в надежде, что когда сами попадут туда, их также будут «греть».

Создается впечатление, что руководство областного центра и Гагаринского района занимаются тем самым «гревом», отдавая бюджетные подряды фирмам брата бывшего главы Саратовского района Шеметова, отбывающего наказание по коррупционным статьям.

Ситуация вопиющая и недопустимая, безусловно, заслуживающая внимания правоохранительных органов (уверен, что так и будет!). Вопрос в другом: для чего городские чиновники Исаев и Бьятенко «греют» своих друзей-заключенных? Или готовят уже себе место, понимая неотвратимость ответственности?», — подытожил Сергей Гладков.