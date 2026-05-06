А за окошком месяц май: Wink представляет премьеры последнего месяца весны

Майская кинофиша онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) объединяет очень разные истории, которые обязательно украсят праздники и будни самого любимого месяца весны.

В ней соседствуют первый российский сериал о большом теннисе, грезы о космосе на фоне правды жизни, сказочные истории о царевне Лягушке и домовенке Кузе, российская эпическая историческая драма из XIII века и свежий канадско-американский криминальный триллер.

На протяжении всего мая будут выходить новые эпизоды сериала «Первая ракетка» (18+) линейки Wink Originals с Данилой Козловским и Полиной Гухман в главных ролях. Она — юная талантливая теннисистка, которая вынуждена оставить большой спорт. Он — тренер, который ищет одаренного воспитанника для того, чтобы вывести его на главные мировые корты. Судьба сводит главных героев в московском теннисном клубе, где Катя влегкую обыгрывает богатых любителей на деньги. Сможет ли тандем добиться успеха, на какие жертвы придется пойти обоим, что и кто встанет на их пути, в какую тайну Катя не посвятила тренера, поставившего все на кон — новые перипетии истории раскрываются каждый четверг.

С 4 мая поклонники Марка Эйдельштейна смогут посмотреть на Wink драму «Космос засыпает» (16+). Эйдельштейн играет студента престижного вуза, грезящего о космосе. Но реальность требует оставить учебу и вернуться в родной дом, чтобы помочь семье.

Уже доступна на Wink романтическая драма «Первая» (16+). У главного героя — студента-программиста Паши — есть ночной клуб, доставшийся в наследство, и долги, которые слишком быстро растут. Неожиданно в его жизни появляется необыкновенная девушка, она одевается как настоящая леди, любит классическую музыку и играет на рояле. «Взломает» ли она код Паши?

Небольшой русский город Козельск в 1238 году сыграл большую роль в истории. Защитники крепости во главе с 12-летним князем Василием остановили огромное войско Золотой Орды. Историю небывалого сопротивления расскажет четырехсерийная историческая драма «Злой город» (18+).

Всю семью перед экранами соберут продолжения любимых сказочных историй. В фильме «Царевна-лягушка 2» (6+), который уже доступен в Wink, Ивана Царевича и Василису ждут новые испытания. Иван бросается на спасение любимой, которую захватила могущественная ведьма. В сказке снимались Никита Кологривый, Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Светлана Пермякова и другие.

В доме Кузи и Наташи появляется неожиданная гостья — загадочная Тихоня. Как это изменит устоявшуюся веселую жизнь героев истории расскажет «Домовенок Кузя 2» (6+). Образ опасного Кощея воплотил Иван Охлобыстин, Кузю вновь озвучил Сергей Бурунов, а Нафаню — Гарик Харламов.

В мае на Wink можно посмотреть премьеры нескольких телевизионных проектов. Уже доступна 12-серийная ретромелодрама «Берега любви» (16+) телеканала «Dомашний». Характеры и судьбы героев раскрываются на фоне переломных исторических событий нашей страны: коллективизации, раскулачивания, Великой Отечественной войны. Главные роли в проекте исполнили Евгения Шахнович и Кирилл Кузнецов.

17 мая появится новый сезон проекта Пятого канала «Изгой» (16+) под названием «Нет пути назад». Зрителей ждет новая встреча с майором полиции Георгием Белоногом — героем, который уже не раз доказывал: даже в самых запутанных делах он идет до конца.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по решению правообладателей.

