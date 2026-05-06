В ходе СВО геройски погибла медик из Саратовской области

В Марксовском районе прощаются с женщиной-инструктором медицинской службы, погибшей в зоне СВО

При выполнении боевых задач геройски пала военнослужащая Виктория Припутень. Трагическую новость официально подтвердили в администрации Марксовского района.

Виктория Владимировна, уроженка поселка Шкотово Приморского края, проходила службу в качестве инструктора медицинской службы. Судьба свела ее с Саратовской областью именно в ходе выполнения воинского долга. Женщина скончалась в зоне проведения СВО, до конца оставшись верной своей профессии — спасать жизни других, рискуя собственной.

Муниципальные власти выразили глубокие соболезнования родственникам, сослуживцам и близким погибшей.

Прощание с Викторией Припутень состоится завтра, 7 мая, в 11:45 по адресу: город Маркс, проспект Ленина, 102а.

Ольга Сергеева