Администрация Октябрьского района опровергла информацию о планах строительства веревочных парков в скверах

В администрации Октябрьского района Саратова опровергли публикации в СМИ о возможном размещении веревочных парков на территории трех благоустроенных скверов. Речь идет о территориях по адресам: ул. Сызранская, 130, ул. Локомотивная, 19, и пересечение Большой Садовой и 4-й Беговой.

В ведомстве подчеркнули, что указанные территории являются не «пустырями», как сообщалось в публикациях, а новыми скверами, созданными в рамках депутатского проекта по благоустройству. Администрация призвала журналистов более ответственно подходить к проверке информации перед публикацией и не вводить в заблуждение читателей.

Ранее некоторые СМИ распространили сведения о возможном обустройстве на этих участках веревочных парков, что вызвало обеспокоенность жителей. Официального подтверждения этих планов не поступало.

