В Саратове на Гвардейской изъяли весы у нелегальных торговцев

В Саратове прошел совместный рейд городской администрации и правоохранительных органов против несанкционированной уличной торговли. Мероприятие было проведено на улице Гвардейской, где выявлены факты торговли в неустановленных местах.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Для пресечения противоправной деятельности по инициативе контрольно-мобильной комиссии у нелегальных продавцов изъято весовое оборудование.

Работа по выявлению и пресечению незаконной торговли будет продолжена. Городские власти напоминают о необходимости осуществлять торговую деятельность в специально отведенных для этого местах.

Алена Орешкина