Аэропорт Гагарин в Саратове эвакуировал всех пассажиров и персонал

В аэропорту Гагарин 23 июня была проведена эвакуация пассажиров и сотрудников.

Причина — введение режима ракетной опасности в Саратове и по области.

Персонал аэропорта находился вместе с пассажирами и был готов оказать нуждающимся необходимую помощь, — сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В настоящее время саратовский аэропорт возобновил свою работу после официального снятия ограничений.

Напомним, что сегодня в 11:00 в Саратове и области была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), из-за чего в аэропорту были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ольга Сергеева