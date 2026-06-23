В Балашове после обращения жителей к Панкову началось благоустройство территории

В Балашове начались работы по благоустройству территории в Рабочем городке.

С такой просьбой жители дома №5 по пер. Титова обратились в соцсетях к депутату Госдумы Николаю Панкову. После этого депутат провёл встречу во дворе с участием представителей местной власти.

В настоящее время проведено грейдирование грунтовой дороги по направлению к городскому клубу. Проводится опиловка деревьев, начались работы по вывозу мусора и покосу травы. Также планируется ремонт бетонной дороги, по которой жители водят детей в школу и детский сад.

«Все проблемы, с которыми обращаются люди, должны найти решение. Это касается и работы УК, к которой у людей очень много претензий. Вместе будем держать все вопросы на контроле», — отметил Николай Панков.