Аэропорт «Гагарин» в Саратове переходит на летнее расписание

С 29 марта саратовская воздушная гавань переходит на летнее расписание, которое будет действовать до 24 октября 2026 года.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Гагарин».

В летний период из Саратова запланированы регулярные рейсы по 13 направлениям. Пассажиры смогут улететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Махачкалу, Екатеринбург, Новосибирск, Калининград, Казань, Сургут, Батуми (Грузия) и Ереван (Армения).

Кроме того, с 25 апреля запускаются чартерные рейсы в Анталию (Турция) — два раза в неделю. Продолжатся также рейсы в Хургаду (Египет): один раз в 10 дней.

