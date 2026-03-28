В соседнем с Саратовом регионе впервые объявили авиационную опасность

В Волгоградской области минувшей ночью был объявлен режим авиационной опасности.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на оповещение в приложении МЧС, это произошло впервые с начала специальной военной операции.

«На территории Волгоградской области объявлена авиационная опасность. Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам», — говорилось в сообщении. Позднее МЧС отменило режим.

Власти региона пока не комментировали инцидент и не сообщали о его последствиях. Ранее в Волгограде объявлялась только беспилотная опасность.

Как сообщало издание KP.RU, за ночь на 27 марта 2026 года над территорией России были сбиты 85 дронов. Наибольшее количество беспилотников уничтожено в Брянской области.

Ольга Сергеева