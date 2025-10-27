Аэропорт Саратова в понедельник приостановил полёты из-за угрозы атаки БПЛА

В международном аэропорту «Гагарин» в Саратове вновь с ночи 27 октября вновь введены временные ограничения на полеты.
Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
По его словам, ограничения связаны с требованиями безопасности. Предположительно, причиной стала угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.
Ранее аэропорт уже приостанавливал работу в ночь с 22 на 23 октября.
Напомним, что жителям Саратовской области запрещено распространять в интернете фото- и видеоматериалы, связанные с деятельностью БПЛА, работой ПВО или последствиями атак. За нарушение этого запрета предусмотрены значительные штрафы.
Ольга Сергеева