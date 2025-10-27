В Балакове продолжает свою работу обновленный Клуб молодой семьи

Балаковский центр «Молодежная инициатива» успешно развивает Клуб молодой семьи, предлагая семьям современную игровую площадку с разнообразными активностями.

Как сообщает портал «Балаково 24», в программе: развивающие настольные игры, конструирование и интерактивные занятия с использованием проекционного оборудования.

Напомним, в 2024 году центр стал победителем конкурса «Твори добро вместе» в рамках нацпроекта «Образование». Благодаря грантовой поддержке компании «ФосАгро» проведен капитальный ремонт: обновлен фасад, заменены окна, модернизированы инженерные системы и закуплено новое оборудование.

Клуб работает по вторникам и четвергам с 16:00 до 18:00. Для посещения необходима предварительная запись по телефону 32-07-15.

Ольга Сергеева