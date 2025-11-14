Аэропорт Саратова вечером приостановил свою работу

Воздушная гавань Саратова с вечера пятницы 14 ноября временно прекратила прием и отправление авиарейсов.

Ограничения введены в аэропорту «Гагарин», сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Соответствующее уведомление было опубликовано в Telegram-канале представителя ведомства в 22:31 по московскому времени.

«В аэропорту Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении.

Как пояснил Кореняко, принятые меры направлены на обеспечение безопасности полетов. На данный момент информация о сроках возобновления работы аэропорта не уточняется.

Напомним, накануне ночью «Гагарин» также закрывался для полетов из-за угрозы БПЛА.

Ольга Сергеева