Путешественник из Саратова застрял в Перу без денег и ловит морских ежей с крабами

Житель Саратова Дмитрий, отправившийся в кругосветное путешествие, оказался в затруднительном положении в Перу после прекращения финансовой поддержки. Об этом сообщает издание Baza.

31-летний путешественник за полтора года посетил страны Азии, Европы и Африки. Поездку финансировал его знакомый, который ежемесячно перечислял по 400-500 долларов в счет долга, но затем прекратил выплаты.

В Перу саратовец остался без средств к существованию. Из-за незнания языка он не может найти работу и вынужден ночевать в аэропортах и хостелах, где трудится разнорабочим за еду и ночлег. Дмитрий добывает пропитание в океане, вылавливая морских ежей и крабов, — уточняет паблик.

Ольга Сергеева