Аэропорты Пензы и Саратова ввели ограничения на полеты из-за дронов ВСУ

В ночь на 12 сентября в аэропортах Пензы и Саратова введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Об этом сообщили в Росавиации.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Другие подробности не приводятся. Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейсов у авиакомпаний.

Ранее ограничения вводились в других аэропортах России. Накануне стало известно о снятии ограничений в московском аэропорту Жуковский.

Информация о сроках возобновления работы аэропортов пока не поступала. Ситуация на контроле оперативных служб.

Ольга Сергеева