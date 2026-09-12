Саратовцам рассказали, что не нужно делать с найденной чужой банковской картой

Если вы нашли чужую банковскую карту — не пытайтесь сами вернуть её владельцу.

Если кто-то успел снять с неё деньги, в этом могут обвинить вас. Также карту могут «потерять» мошенники — специально: заявят о пропаже денег, а потом требуют с вас вернуть «украденное».

Лучше сообщить о находке в банк — на карте есть номер горячей линии. Позвоните и объясните ситуацию: сотрудники заблокируют карту и сами уведомят владельца. Также карту можно отнести в ближайшее отделение банка. Если там не отреагировали — лучше отнести её в полицию.

Ни в коем случае нельзя забирать карту. Если её забыли в приёмнике банкомата, через полминуты устройство автоматически втянет пластик внутрь — тогда возвратом владельцу займётся банк.

Нельзя публиковать фото карты в соцсетях: если в кадр попадут её номер, срок действия и имя владельца — этим могут воспользоваться мошенники.

Также не стоит платить чужой картой — это кража. В этом случае может грозить штраф до 500 тысяч рублей или до шести лет лишения свободы, рассказали на портале «Объясняем.рф».

Напомним, недавно жительница Балашова обогатилась из-за сбоя в работе банкомата, взяв чужие деньги, и получила судимость: возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ольга Сергеева