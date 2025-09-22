Африканские страусы появились на ферме в Саратовской области

В селе Бобылевка Романовского района начала работу новая страусиная ферма.

Птицы размещены в просторных вольерах с условиями, адаптированными для их комфортного содержания. Состояние здоровья пернатых проверил местный ветеринар Александр Олейников, который также проконсультировал владельцев по вопросам ухода.

Несмотря на способность развивать скорость до 70 км/ч и внушительные размеры, страусы проявляют любознательность и дружелюбно взаимодействуют с человеком. Данный сельскохозяйственный проект может положить начало развитию в регионе нового направления — страусоводства.

Ферма демонстрирует потенциал диверсификации аграрного сектора области и может стать успешным примером нетривиального подхода к ведению сельского хозяйства.