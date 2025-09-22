В Саратове кондуктор высадил из автобуса 13-летнего школьника

22 сентября на маршруте №284 Саратов-Энгельс произошел конфликт между кондуктором и 13-летним пассажиром. По словам матери мальчика, ребенок растерялся и не смог оперативно найти в телефоне документы, подтверждающие право на льготный проезд.

Со слов очевидцев, кондуктор отказался ждать и заявил, что «не намерен никого катать бесплатно». Несмотря на попытки других пассажиров вмешаться, школьника принудительно высадили на улице Рахова.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. В настоящее время перевозчик проводит служебную проверку по факту произошедшего. В региональном министерстве транспорта также взяли ситуацию на контроль.