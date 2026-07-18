Агент Украины получил 28 лет колонии со штрафом за подготовку теракта в Саратове

В Москве 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 45-летнему уроженцу Саратова Евгению Савостину, признав его виновным в государственной измене и участии в террористической организации.

Об этом сообщает столичная прокуратура.

Суд установил, что в начале 2023 года, находясь в Киеве, мужчина вступил в запрещенный в России «Русский добровольческий корпус» (РДК)*.

Он прошел военную подготовку, научился управлять бронетранспортером, получил оружие и боеприпасы, после чего участвовал в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики и Харьковской области, перевозя личный состав и вооружение украинских формирований.

В октябре 2025 года Савостин прибыл в Саратов, где ожидал дальнейших указаний. Его преступная деятельность была пресечена силовиками, и 30 октября 2025 года мужчина был задержан.

Суд назначил ему наказание в виде 28 лет лишения свободы: первые шесть лет — в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 500 тыс. рублей и два года ограничения свободы.

* — «Русский добровольческий корпус» признан террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

Ольга Сергеева