Бусаргин встретился с руководством «Облкоммунэнерго»

Губернатор Роман Бусаргин провел рабочую встречу с генеральным директором АО «Облкоммунэнерго» Вадимом Ойкиным.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в ходе беседы подведены итоги деятельности предприятия за первое полугодие 2026 года.

С начала года специалисты предприятия выполнили техническое обслуживание 3 522 трансформаторных подстанций, более 1 600 километров воздушных линий электропередачи и свыше 4 000 контрольных точек для проведения комплексных испытаний. Кроме того, заменено 426 дефектных опор, реконструировано 3 трансформаторные подстанции, 6 трансформаторов и 46 единиц силового оборудования, отремонтировано 39 километров линий электропередачи. Проведенная работа позволила снизить количество технологических отключений и повысить надежность электроснабжения потребителей.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросам социальной политики предприятия. По поручению губернатора продолжается работа по повышению уровня оплаты труда сотрудников. В настоящее время средняя заработная плата в АО «Облкоммунэнерго» составляет 61 тысячу рублей. До конца текущего года планируется увеличить этот показатель до 70 тысяч рублей. Предприятие также расширяет меры поддержки работников. Размер единовременной выплаты при рождении первого ребенка увеличен с 20 до 50 тысяч рублей. При рождении второго ребенка сотрудникам выплачивается 70 тысяч рублей, третьего — 100 тысяч рублей.

АО «Облкоммунэнерго» продолжает активную благотворительную деятельность. Предприятие участвует в реализации проектов по установке уличного освещения, оказывает поддержку юным спортсменам, а также регулярно формирует и направляет гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции.

«Устойчивая работа энергетической инфраструктуры напрямую влияет на качество жизни жителей региона. Важно, что предприятие не только последовательно модернизирует электросетевой комплекс и снижает количество отключений, но и уделяет большое внимание своим сотрудникам, повышая заработную плату и расширяя меры социальной поддержки», — подчеркнул губернатор Роман Бусаргин.

Подготовила Ольга Сергеева