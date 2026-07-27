Саратовские фермеры приступили к уборке яровых зерновых культур

Хозяйства региона начали жатву яровых.

Первыми к уборке яровой пшеницы приступили аграрии Перелюбского района — на сегодняшний день здесь намолочено 200 тонн при урожайности 20 ц/га. Ярового ячменя собрано 2 тысячи тонн со средней урожайностью 14,6 ц/га. К первопроходцу — Пугачевскому району — уже присоединились Дергачевский, Краснокутский и Федоровский районы.

Что касается озимых, то на 27 июля обмолочено более половины площадей: озимой пшеницы — 54,9%, озимой ржи — 44,4%. Общий валовой сбор составляет 1 млн 882 тыс. тонн при средней урожайности 30,8 ц/га.

Лидируют по темпам уборки аграрии Энгельсского, Питерского, Ровенского, Дергачевского и Федоровского районов — здесь убрано более 50% площадей. По валовому намолоту впереди Энгельсский район с показателем 172 тысячи тонн. Ещё в семи районах области намолочено свыше 100 тысяч тонн зерна.

Ольга Сергеева