В Саратовской области остаются нераскрытыми больше трети преступлений

Преступность в Саратовской области пошла на спад.

В первом полугодии 2026 года в Саратовской области зарегистрировано 12 481 преступление — на 11,1% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Такие данные приводятся в статистическом сборнике МВД России.

Число нераскрытых преступлений снизилось на 16,8% и составило 3 487 (36,3% от общего числа). Также уменьшилось количество тяжких и особо тяжких деяний — на 17,4% (до 3 595). Раскрыто 2 085 таких преступлений (с учётом дел прошлых лет), что на 27,7% меньше, чем годом ранее.

В документе также отмечено, что из находящихся в производстве дел остаются нераскрытыми 727 — на 34,2% меньше по сравнению с первым полугодием 2025 года.

Ольга Сергеева