Аграрии Саратовской области собрали 3 млн тонн зерна

Уборочная кампания ведется на территории всего региона.

Саратовские сельхозтоваропроизводители показывают хорошие результаты. Средняя урожайность по зерновым и зернобобовым — 24,2 ц/га. В 2024 году этот показатель был на уровне 18,1 ц/га.

Об этом сообщает в своем ТГ-канале губернатор Роман Бусаргин.

По валовому сбору зерна лидируют Калининский (200 тысяч тонн) и Екатериновский (185 тысяч тонн) районы. Лучшая урожайность в Аркадакском районе по зерновым и зернобобовым культурам — 40 ц/га.

— За каждой цифрой — огромные усилия наших работников аграрных хозяйств, которые сейчас трудятся практически без выходных. Огромная благодарность каждому, кто вносит свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности как нашего региона, так и страны в целом, — отметил глава региона.