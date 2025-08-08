В Саратовской области температура упадет до 7 градусов тепла ночью

В Саратовской области ожидается постепенное снижение температуры воздуха в ближайшие дни.

По данным регионального гидрометцентра, в субботу, 9 августа, погода будет характеризоваться переменной облачностью.

Ночные температуры составят от +7 до +17 градусов, при этом в низинах возможно похолодание до +7. Днем воздух прогреется до +24…+29 градусов. В Правобережных районах прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами.

Ветер северного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, с отдельными порывами до 14 м/с. Такие погодные условия принесут долгожданное облегчение после продолжительной жары.