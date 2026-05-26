Аграрии Саратовской области к маю засеяли более 2 млн гектаров яровых культур

Саратовские сельхозпроизводители выполнили почти 70% плана по посеву яровых культур.
Уже засеяно свыше 2 миллионов гектаров. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Успехи по районам выглядят следующим образом:
Питерский район полностью завершил весеннюю посевную кампанию;
в Петровском и Ивантеевском районах обработано более 90 % запланированных площадей.
Кроме того, в регионе уже проведены посевы:
картофеля — 521 гектар;
овощных культур — 4,7 тысячи гектаров;
бахчевых культур — 1,8 тысячи гектаров.
Посевная продолжается: аграрии нацелены обеспечить высокие показатели урожайности в текущем сезоне.
Ольга Сергеева