Аграрии Саратовской области к маю засеяли более 2 млн гектаров яровых культур

Саратовские сельхозпроизводители выполнили почти 70% плана по посеву яровых культур.

Уже засеяно свыше 2 миллионов гектаров. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Успехи по районам выглядят следующим образом:

Питерский район полностью завершил весеннюю посевную кампанию;

в Петровском и Ивантеевском районах обработано более 90 % запланированных площадей.



Кроме того, в регионе уже проведены посевы:

картофеля — 521 гектар;

овощных культур — 4,7 тысячи гектаров;

бахчевых культур — 1,8 тысячи гектаров.

Посевная продолжается: аграрии нацелены обеспечить высокие показатели урожайности в текущем сезоне.

Ольга Сергеева