Власти Саратова хотят продать баню-памятник культурного наследия всего за один рубль

В областном центре выставляют на продажу муниципальные объекты.

Среди лотов выделяется баня на 1‑м проезде Энергетиков, 7 — памятник культурного наследия: её планируют реализовать по символической цене в один рубль. Главное условие для покупателя — самостоятельно восстановить здание. При этом земля под объектом будет передана новому владельцу в аренду.

О планах продажи сообщил Александр Серебряков, представитель комитета по управлению имуществом мэрии, на заседании бюджетного комитета городской думы.

Всего на торги выставят три лота:

помещение площадью 36 кв. м на улице Московской, 4 (сгоревший жилой дом);

подвал площадью 30 кв. м в доме‑памятнике на улице Московской, 9;

28 тонн лома чёрного металла.

Депутат Виктор Марков выразил сомнения в целесообразности продажи помещения на Московской, 4. В ответ Александр Серебряков подчеркнул, что цель инициативы — не только пополнить городской бюджет, но и дать вторую жизнь невостребованным объектам: их восстановление может стать стимулом для частных инвестиций и улучшения облика города.

Интерес к таким схемам («за рубль» с обязательством реставрации) растёт в регионах: они позволяют сохранить архитектурное наследие без значительных затрат из бюджета. Пока детали торгов и сроки подачи заявок не уточняются — информация появится после утверждения решения гордумой.

Ольга Сергеева