Аграрии Саратовской области завершили сеять горох с перевыполнением плана

В Саратовской области аграрии завершили посев гороха и весеннюю кампанию.

В регионе успешно завершили посев гороха, проведя работы на площади 19,8 тыс. гектаров. Это на 7,7% больше, чем было запланировано изначально. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства региона.

В настоящее время в левобережных районах области завершается посев сафлора, который уже выполнен на 95,1%. В Питерском районе весенняя посевная кампания завершена полностью, а в Ивантеевском, Петровском, Ртищевском и Хвалынском районах засеяно более 90% запланированных площадей.

Эти достижения свидетельствуют о высокой активности и организованности аграриев региона, что позволяет надеяться на хороший урожай в этом году.

Ольга Сергеева