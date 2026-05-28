Саратовские подростки быстро глупеют под воздействием вейпов

В Саратовской области 22% населения имеют никотинозависимость.

Об этом на брифинге сообщила заведующая наркологическим диспансером Областной клинической психиатрической больницы Святой Софии Елена Левенкова.

Согласно её данным, в России 60% жителей не употребляют никотин, и наблюдается тенденция к увеличению числа людей, отказывающихся от курения. Ожидается, что к 2030 году процент никотинозависимых в стране снизится до 19%. Левенкова отметила, что регион активно работает над снижением этой зависимости.

Тем не менее, медик подчеркнула, что традиционные сигареты все чаще заменяются вейпами, и основными потребителями этих устройств становятся подростки.

«Это большая проблема, потому что в вейпах содержится особая солевая форма никотина. Она быстро поступает в нервную систему, что приводит к быстрой зависимости. У детей появляется апатия, ухудшаются когнитивные функции, успеваемость и настроение», — заявила Левенкова.

По её словам, средний возраст начала употребления никотина у детей составляет 13 лет. Это вызывает серьезные опасения среди медиков и педагогов, и требует комплексного подхода к решению проблемы.

