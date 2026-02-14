Аграрно-технологический техникум в Пугачеве получит 20 миллионов на свою модернизацию

Пугачевский техникум получит средства на модернизацию.

Глава региона Роман Бусаргин сообщил о выделении средств из областного бюджета Аграрно-технологическому техникуму в Пугачеве. Деньги направят на обновление учебных помещений.

Власти делают ставку на развитие среднего профобразования, особенно в районах. Техникум с почти 100-летней историей готовит сварщиков, агрономов и поваров-кондитеров. Сейчас здесь могут учиться до 500 студентов.

В планах — открыть новые специальности, востребованные на рынке труда. Это позволит привлечь больше учащихся.

Ольга Сергеева