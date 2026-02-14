Оказание помощи девяти пострадавшим в ДТП с троллейбусом находится на особом контроле

В Энгельсе число пострадавших при ДТП с троллейбусом выросло до девяти.
Напомним, авария произошла 14 февраля в 16:20 на пересечении улиц Максима Горького и Коммунистической. Столкнулись троллейбус маршрута № 109 и китайский кроссовер Changan.
Как уточнили в правительстве области, пострадали девять человек. Ранее сообщалось о восьми. Семерых госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Им оказывают всю необходимую помощь.
Губернатор Роман Бусаргин поручил минздраву взять ситуацию на особый контроль. На месте продолжают работать экстренные службы.
Ольга Сергеева