Оказание помощи девяти пострадавшим в ДТП с троллейбусом находится на особом контроле

В Энгельсе число пострадавших при ДТП с троллейбусом выросло до девяти.

Напомним, авария произошла 14 февраля в 16:20 на пересечении улиц Максима Горького и Коммунистической. Столкнулись троллейбус маршрута № 109 и китайский кроссовер Changan.

Как уточнили в правительстве области, пострадали девять человек. Ранее сообщалось о восьми. Семерых госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Им оказывают всю необходимую помощь.

Губернатор Роман Бусаргин поручил минздраву взять ситуацию на особый контроль. На месте продолжают работать экстренные службы.

Ольга Сергеева