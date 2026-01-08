«Агроинвестор года – 2025»: саратовские лидеры АПК приглашены к участию в престижной премии

Компания «Росагролизинг» учреждает спецноминацию для саратовских аграриев в рамках премии «Агроинвестор года – 2025».

Премия приурочена к 25-летию компании, которая поставила за годы работы в регион около 9 тысяч единиц техники.

Номинация предназначена для сельхозпроизводителей, которые добились роста производства и модернизировали хозяйство с помощью лизинга техники «Росагролизинга». Только в 2025 году компания передала региону 548 единиц техники на сумму 3,5 млрд рублей.

Регистрация участников проходит на сайте премии. Финалистов объявят 9 февраля 2026 года, а церемония награждения состоится в марте.

Ольга Сергеева