Хитрый саратовец украл из ломбарда собственный планшет

В Саратове возбуждено уголовное дело после кражи планшета из комиссионного магазина.

39-летний житель Кировского района, ранее судимый, самостоятельно сдал гаджет в комиссионку на улице Усть-Курдюмская.

На следующий день, 5 января, мужчина вернулся в магазин и, попросив продавца извлечь из устройства SIM-карту, просто взял свой планшет и ушёл, не заплатив за него. Стоимость гаджета оценивается в 5 тысяч рублей.

Полиция быстро установила личность подозреваемого, который признал вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Алиса Эай