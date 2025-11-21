Актер Даниил Вахрушев встретится с саратовскими школьниками

В школе села Питерка Саратовской области 24 ноября выступит лектор общества «Знание», актер театра и кино Даниил Вахрушев.

Визит артиста стал наградой для школьного литературного клуба, который вошел в число лидеров всероссийского проекта «Чтецкие программы».

Мероприятие пройдет в формате открытого диалога на тему «Чтение как новый культурный тренд». Актёр расскажет школьникам о книгах, которые повлияли на его жизнь и карьеру, а также проведет мастер-класс по выразительному чтению, где ребята смогут научиться оживлять текст любимых произведений.

Инициатива реализуется Российским обществом «Знание» и Минпросвещения РФ, ее главная цель — популяризация чтения среди молодежи и приобщение к миру художественной литературы.

Ольга Сергеева