Поисковые отряды региона подвели итоги работы в 2025 году

В Парламентском центре Саратовской областной Думы прошел круглый стол по итогам деятельности региональных поисковых отрядов в 2025 году и перспективам дальнейшего развития.

Об этом информирует региональное министерство внутренней политики и общественных отношений.

В мероприятии принял участие начальник отдела по работе с общественными организациями, движениями и казачеством министерства внутренней политики и общественных отношений области Олег Ткачев.

Саратовское отделение Поискового движения России объединяет 15 отрядов с общей численностью участников почти 300 человек. В ходе поисковых работ в текущем году обнаружены останки 114 советских военнослужащих, установлена личность четырех из них.

Особое внимание уделяется работе поисковиков с молодежью. В образовательных учреждениях области создано 103 поисковых отряда, действуют кружки, объединяющие более 1,5 тысяч школьников.

Поисковики ежегодно проводят экспедиции в Волгоградской, Воронежской, Псковской и Смоленской областях, издают методические пособия и пополняют музеи боевой славы новыми экспонатами.

Наиболее отличившиеся участники поискового движения в рамках мероприятия были отмечены благодарственными письмами.

«Активное взаимодействие с поисковыми отрядами – это не разовая акция, а выстроенная системная работа. Мы видим высокую социальную значимость работы поисковиков и поддерживаем ее, в том числе через механизмы грантов. За 2023-2025 годах в рамках регионального грантового конкурса для некоммерческих организаций было поддержано пять социальных проектов по направлению «Проведение поисковой работы». Проекты направлены на вовлечение молодежи в поисковую деятельность и работу по увековечиванию памяти погибших защитников Отечества. Общий объем финансирования этих важных инициатив составил 3,5 миллиона рублей. Для нас это инвестиция в патриотическое воспитание и историческую справедливость. Мы и дальше будем развивать это направление работы», — отметил исполняющий обязанности министра внутренней политики и общественных отношений области Денис Попонов.

Подготовила Ольга Сергеева