Активистка стала членом жюри Благотворительного фестиваль-конкурса

Активистка партийного проекта «Женское движение Единой России» и руководитель партийного проекта «Жизнь после Победы» Татьяна Кузяева приняла участие в качестве члена жюри в Благотворительном фестивале-конкурсе для женщин воспитывающих детей инвалидов и инвалидов с детства с ментальными расстройствами.

Организаторами конкурса выступили Фонд помощи детям-инвалидам и инвалидам с детства с ментальными расстройствами «Добрые взрослые», директор Татьяна Золотарева и АНО «Центр социальной и психологической поддержки «Крылья», директор Вероника Кушмухамбетова.

«Этот день стал настоящим праздником материнства и стойкости. Зал был полон восхищения, ведь на сцене блистали девятнадцать героинь, чья жизнь – пример невероятной любви и самоотверженности. Их выступления трогали до глубины души, заставляя забыть обо всем, кроме их историй.

Судьи, представляющие разные сферы деятельности города, столкнулись с непростой задачей. В итоге, ни одна из участниц не осталась без внимания. Каждая была отмечена за свои уникальные качества и получила заслуженное признание. Но самым ценным подарком для этих удивительных женщин стало осознание того, что их любовь и преданность не остаются незамеченными», — рассказала Татьяна Кузяева.