Духовницкий краеведческий музей стал местом мастер-класса для детей

В рамках мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби, Духовницкий краеведческий музей стал местом трогательного мастер-класса для детей, чьи родители участвуют в Специальной военной операции. Этот важный и значимый проект был организован активистками партийного проекта «Женское движение Единой России» Духовницкого района Олесей Шапоревой и Светланой Кузнецовой.

«Собравшиеся ребята с большим энтузиазмом погрузились в творческий процесс, создавая открытки для своих пап, которые стоят на страже Родины. Это занятие стало не только возможностью проявить свои художественные способности, но и глубокой эмоциональной поддержкой для тех, кто защищает нашу страну. Каждый рисунок, каждая надпись были наполнены искренними чувствами, теплом и гордостью за своих родителей», — рассказала Олеся Шапорева.

«В атмосфере взаимопонимания и поддержки дети смогли выразить свою любовь и благодарность тем, кто рискует своей жизнью ради безопасности и мира. Этот мастер-класс стал важным напоминанием о том, что даже в самые трудные времена мы можем находить способы поддерживать друг друга и делиться светом надежды», — отметила Светлана Кузнецова.