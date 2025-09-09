Активистка «Женского движения Единой России» поздравила с 90-летним юбилеем «ребёнка войны»

Координатор партийных проектов «Женское движение Единой России» и «Историческая память», секретарь ПО «Пролетарское» Светлана Зарьянцева поздравила жительницу посёлка Пролетарский, удивительную женщину, «ребёнка войны» с 90-летним юбилеем — Тамару Петровну Губареву.

Тамара Петровна родилась в 1935 году в городе Москве. Она была старшим ребёнком в семье, позже родились ещё два брата. Семья жила в переулке Грибоедова на территории военной академии имени Фрунзе. Перед Великой Отечественной войной семья переехала в г. Сталиногорск Московской области.

Папа, Ефанов Пётр Иванович, 23 июня 1941 года был призван в армию и сразу же отправился на фронт в звании гвардии старшего сержанта. Погиб в Белоруссии 9 февраля 1944 года. Награждён медалью «За отвагу», орденом «Красной Звезды».

В самом начале Великой Отечественной войны семья Тамары Петровны оказалась на оккупированной территории, и в памяти остались воспоминания, как немецкие солдаты заходили к ним домой, спрашивали еду. И, как они в страхе в тот момент, прижимались к маме.

Тамара Петровна вспоминает, что детство её было очень тяжёлое и голодное в годы Великой Отечественной войны. Дети помогали колоть уголь, чтобы топить печь. Хлеб выдавали по карточкам. С 9 лет обязанностей по дому у Тамары прибавилось, так как мама поменяла все свои вещи на козу. Козье молоко помогло выжить всей семье.

После окончания войны Тамара Петровна закончила школу, затем техникум и нашла своё призвание в медицине. В 1966 году она переехала в Саратов и вышла замуж. В нашем городе сначала работала в институте травматологии, а потом участковой медсестрой. Тамара Петровна уверена, что она сделала правильный выбор профессии.

Глядя на Тамару Петровну, хрупкую и умудрённую годами, сложно представить, что она пережила в те страшные дни Великой Отечественной войны, сколько потерь, лишений и горестей. Мы должны об этом помнить и беречь эту память для наших детей.