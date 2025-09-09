Новый диагностический комплекс «Флюмамм» работает в Петровском районе

На территории Петровского района продолжает успешно функционировать современный мобильный медицинский комплекс, оснащенный флюорографом и маммографом.

Как сообщает областной минздрав, комплекс «Флюмамм» позволяет жителям одновременно проходить обследование на наличие патологий органов грудной клетки и молочной железы.

Инновационный комплекс поступил в распоряжение Петровской районной больницы в мае 2025 года в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Благодаря мобильности комплекса жители отдаленных населенных пунктов теперь имеют доступ к качественной диагностике, позволяющей своевременно выявлять опасные болезни, включая туберкулез и онкологические заболевания.

Комплекс также регулярно применяется при проведении медицинских осмотров сотрудников предприятий района, обеспечивая проведение необходимых профилактических мероприятий, а на этой неделе комплекс примет участие в акции «Поезд здоровья», организованной в Екатериновском районе.

С начала эксплуатации мобильного медицинского комплекса услугами флюорографии и маммографии воспользовались уже более пятисот жителей региона.

«Мы считаем важным обеспечить каждому пациенту своевременный доступ к качественным медицинским услугам. Диагностика заболеваний легких и молочных желез на ранней стадии существенно повышает эффективность лечения и улучшает прогнозы выздоровления», — подчеркнула главный врач Петровской районной больницы Галина Вольф.