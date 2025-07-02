Активистка «Женского движения ЕР» выступила организатором Конкурса красоты для матерей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

20 июня Саратовский ДК «Россия» распахнул двери для уникального социального проекта – Конкурса красоты для мам особенных детей «Крылья доброты».

В атмосфере нежности и восхищения чествовали матерей из семей, опекаемых Фондом «Добрые взрослые», – женщин, чья любовь и самоотверженность служат примером для подражания.

Организаторами этого памятного события стали фонд «Добрые Взрослые» в лице президента фонда, активистки Женского движения ЕР Саратовской области Татьяны Золотаревой, и АНО ЦСПП «КРЫЛЬЯ» в лице генерального директора Вероники Кушмухамбетовой.

Открыл мероприятие трогательный номер «Свободная птица», в котором образ матери-ангела, в окружении детей, символизировал силу духа матерей и их детей с особенностями развития, их веру в лучшее. Татьяна Золотарева исполнила роль матери-ангела, декламируя стихотворение собственного сочинения «Крылья доброты».

Особую эмоциональную окраску внесло исполнение песни «Прекрасное далеко» на языке жестов Богданом Курышевым, затронувшее сердца зрителей.

Конкурс состоял из трех этапов, раскрывающих грани талантов участниц.

В «Визитке» мамы делились своими увлечениями, мечтами и жизненными ценностями.

Выход «Fashion-мама» стал ярким дефиле, где каждая женщина ощутила себя королевой подиума.

Кульминацией стал выход «Мама-королева», где участницы в вечерних нарядах, в сопровождении детей, продемонстрировали крепость семейных уз.

В перерывах зрителей радовали выступления творческих коллективов детей с ОВЗ, под руководством Анастасии Лусточкиной.

Гран-при завоевала Инна Логинова, олицетворяющая материнскую любовь и красоту.

Елене Толкачевой присвоили титул 1-й вице-миссис, а Екатерине Подболотовой – 2-й вице-миссис. Приз зрительских симпатий достался Анне Зорковой.

Победительницы получили призы, сертификаты на косметологические и стоматологические услуги, мастер-классы, фотосессии, косметику и арома-свечи. Каждая из 19 участниц была удостоена ленты, короны, призов и цветов.

Вероника Кушмухамбетова вручила Елене Мельниковой приглашение на фестиваль «КОРОЛЕВА МАМА», а Оксане Вейс – на конкурс «КОРОЛЕВА ВОЛГИ 2025».

Татьяна Золотарева, как мама особенного ребёнка, получила путевку от модельного агентства «Cover Face».

Дети участниц получили сертификаты в кондитерскую, а участники творческого коллектива – в канцелярский магазин.

«Конкурс стал праздником материнства, красоты и стойкости, подарив незабываемые эмоции. Главная цель данного мероприятия — напомнить мамам детей-инвалидов, «с головой» ушедших в заботу о своих детках, о том, что они красивые женщины, каждая из которых достойна быть королевой», – отметила Татьяна Золотарева.

Организаторы выразили благодарность партнерам и спонсорам, особенно ООО «Энгельсский металл» и Алексею Тюленеву, а также членам жюри, волонтерам и друзьям.

Мероприятие прошло при поддержке региональных министерств и Администрации города Саратова и СГУ имени Н.Г. Чернышевского.