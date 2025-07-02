Панков: В обновленном здании школы в Заволжском может разместиться и детский сад

На региональной неделе депутат Госдумы Николай Панков работает в округе. В своем телеграм-канале «Пара слоV» он рассказал, что работы по капитальному ремонту школы в поселке Заволжский Пугачевского района выполнены на 95%.

«Строители должны были сдать объект вчера, 1 июля. Говорят из-за погоды не успели завершить фасад. Дожди в этом году радуют жителей засушливых районов. Даже если где-то затормаживается строительство. Обещают теперь сдать через неделю.

Напомню, что школу на 1175 мест отремонтировали в рамках президентской программы. Работы шли два года. Теперь это фактически новое, современное образовательное учреждение.

С педагогами и родителями обсудили возможности, которые появляются с открытием школы. Она будет работать на пользу всех жителей.

Сейчас здесь всего 180 учеников. Много свободных помещений. Поэтому будет правильным разместить в школе и детский сад. Он сейчас находится в старом здании.

Также планируется организовать для старшеклассников курсы для получения рабочей специальности. Их научат швейному делу. Такой подход позволит сделать школу центром притяжения детей и молодежи.

Региональную неделю продолжу в районах своего округа. Встретимся с жителями Балаковского, Ершовского, Дергачевского и Озинского районов», — пишет Николай Панков.