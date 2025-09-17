Активистки «Женского движения Единой России» продолжают плести маскировочные сети

Активистки партийного проекта «Женское движение Единой России» и женсовета, жительницы села Милорадовка Краснопартизанского района день продолжают плести маскировочные сети.

«День ото дня их сети становятся прочнее, руки проворнее, вера в Победу уверенее! Десятки маскировочных сетей уже спасли не одну солдатскую жизнь, а это значит, что нужное и важное дело Селяночек будет продолжаться до самой Победы!», — рассказала местный координатор проекта Женское движение Единой России в Краснопартизанском районе Наталья Ведерникова.

Напомним, поддержка участников специальной военной операции и реализация народной программы являются приоритетными направлениями работы «Единой России».