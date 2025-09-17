Житель Краснопартизанского района передал «Газель» участникам СВО

Житель Краснопартизанского района Алексей Яровой принял решение передать автомашину «Газель» участникам специальной военной операции. Депутат районного Собрания депутатов, участница партийного проекта «Женское движение Единой России» и женсовета Светлана Великанова инициировала сбор денежных средств среди индивидуальных предпринимателей для покупки запасных частей на автомашину, а также на бензин до пункта передачи транспорта.

Более трех месяцев, несмотря на занятость и основную работу, Алексей восстанавливал машину. Столкнувшись с проблемой доставки автомобиля бойцам, Алексей обратился к местному координатору партийного проекта «Женское движение Единой России», представителю женсовета Наталье Ведерниковой, которая в свою очередь, начала искать пути решения данного вопроса.

«Оперативно помогла в решении вопроса местный координатор проекта «Женское движение Единой России», председатель Совета женщин Дергачевского района Лариса Салдина. Мы обговорили сроки подготовки гуманитарной помощи и отправки автомашины защитникам.

К назначенному времени жителями Краснопартизанского района совместно с участницами Женского движения был подготовлен гуманитарный груз весом 1 тонна.

Наша активистка Лариса Дворецкова сшила для ребят антидроновые одеяла, а «команда паучков» оперативно подготовили маскировочные сети. Медикаменты, сухой душ, блиндажные свечи, продукты питания — все, что принесли неравнодушные жители было аккуратно упаковано и заботливо подписано Ниной Поповой.

Не остались в стороне и супруги Хубеевы. Они передали защитникам строительные и хозяйственные материалы: утеплитель, гвозди, сетку рабицу, газовые баллоны и многое другое.

В минувшие выходные автомашина с гуманитарным грузом выехала к нашим бойцам в 94 полк. И вот уже сегодня груз доставлен бойцам! Только сплотившись воедино мы сможем одолеть врага и сохранить жизнь нашим ребятам!», — рассказала местный координатор проекта «Женское движение Единой России» в Краснопартизанском районе Наталья Ведерникова.

Напомним, поддержка участников специальной военной операции и реализация народной программы являются приоритетными направлениями работы «Единой России».