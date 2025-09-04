Активистки «Женского движения Единой России» провели в школе урок памяти

3 сентября — день памяти жертв Беслана. Этот день напоминает нам о трагедии, которая оставила глубокий след в сердцах людей и навсегда изменила судьбы многих. Мы вспоминаем тех, кто стал жертвой насилия, и чтим их память.

Активистки партийного проекта «Женского движения Единой России» в Духовницком районе Татьяна Аксенова и Светлана Кузнецова приняли участие в памятном мероприятии, прошедшем в МОУ «СОШ им. Г. И. Марчука» в рп Духовницкое. На встрече прозвучали важные слова о мире, единстве и необходимости помнить о тех, кто пострадал.

«Татьяна Александровна и Светлана Владимировна поделились историей Беслана, подчеркнув, как важно сохранять память о трагических событиях и их жертвах. Эти слова напомнили всем присутствующим о том, что мы должны учиться на ошибках прошлого, стремиться к миру и взаимопониманию в нашем обществе.

Такое мероприятие помогает нам не только вспомнить о тех, кто пострадал, но и объединяет нас в стремлении к лучшему будущему. В этот день мы все вместе отдаем дань памяти жертвам и надеемся на светлое будущее, свободное от насилия и страха. Пусть память о Беслане станет для нас уроком и стимулом к созданию мира, в котором царят любовь и понимание», — рассказала местный координатор проекта «Женское движение Единой России» в Духовницком районе Ирина Канунникова.