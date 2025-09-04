Посетитель обчистил кассу компьютерного клуба Саратова и покурил вейп

В Саратове полицейские Фрунзенского района раскрыли кражу из компьютерного клуба. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города.

Вечером 30 августа неизвестный похитил из кассы заведения пять тысяч рублей. Уже на следующий день, 31 августа, представитель клуба обратился в полицию, и в тот же день подозреваемый был задержан.

Подозреваемым оказался 20-летний ранее судимый местный житель. Камеры видеонанаблюдения зафиксировали, что во время кражи молодой человек вел себя спокойно, неторопливо и даже позволил себе воспользоваться вейпом, принадлежавшим администратору.

Задержанный полностью признал свою вину и пояснил, что похищенные деньги потратил на ремонт мобильного телефона. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.