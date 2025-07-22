Активисты «Женского движения ЕР» продолжают плести маскировочные сети

«Вместе с активистами Женского движения и коллегами из «Спортивной школы олимпийского резерва «Надежда Губернии» мы стали частью большого и важного процесса – создания маскировки для тех, кто сейчас на передовой.

Наша работа организована при поддержке партийного проекта «Женское движение Единой России», и мы рады быть частью этой инициативы. Сегодня мы завершили очередную маскировочную сеть, и теперь она отправится с ближайшим гуманитарным грузом нашим землякам, участникам специальной военной операции.

Каждая сеть – это не просто изделие, это символ нашей поддержки и единства. Мы верим, что наши усилия помогут защитить тех, кто стоит на страже мира и безопасности. Вместе мы можем сделать многое!», — рассказала активистка партийного проекта «Женское движение Единой России» Мария Хасанова.

Напомним, поддержка участников специальной военной операции, а также реализация народной программы приоритетное направление работы «Единой России».