Саратовский регоператор в этом году начислил предпринимателям-должникам 4,6 млн пеней

Саратовский филиал компании «Ситиматик», выполняющий функции регионального оператора по обращению с ТКО, в первом полугодии продолжил начисление пени представителям бизнес-сообщества, которые несвоевременно оплачивают коммунальную услугу. Таких в этом году насчитывается более 9,7 тыс. абонентов. Общая сумма штрафных санкций составила порядка 4,6 млн рублей.

Все предприниматели-неплательщики, у которых в платежных документах появилась строка «Пени» и которые игнорируют необходимость оплаты услуги по обращению с ТКО, в ближайшее время получат досудебные претензии с перспективой передачи документов в суд для принудительного взыскания задолженности.

Региональный оператор напоминает, что своевременная оплата коммунальной услуги является наилучшим способом избежать лишних расходов, поскольку при взыскании задолженности через суд предпринимателям неминуемо придется оплатить и пени, и судебные расходы, что приводит к значительному увеличению общей суммы к оплате.

По вопросам оформления рассрочки платежей или урегулирования задолженности в досудебном порядке юридические лица могут обратиться к специалистам контакт-центра по телефону: 8 (8452) 25-64-90.