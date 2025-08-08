Активисты помогли детсаду «Улыбка» в ЛНР

Участницы партийного проекта «Женское движение Единой России» и Совет женщин Дергачевского района продолжают свою благотворительную деятельность, оказывая поддержку дошкольным учреждениям. На этот раз в центре внимания оказался детский сад «Улыбка», находящийся в ЛНР, в поселке Луганское.

«Наши активные волонтеры, Кайрат Джамалиев, Алексей Лямзин и Владимир Гудков, уже не раз доставляли в детский сад необходимую гуманитарную помощь. Недавно заведующая детским садом, Татьяна Григорьевна, вновь обратилась к нам с просьбой, на этот раз касающейся приобретения спаренной моечной раковины для посуды. Мы с радостью откликнулись на эту просьбу и смогли ее выполнить. Сегодня мы получили ответ от Татьяны Григорьевны: «Мойку получили, спасибо вам большое за помощь. Как установим, пришлем фотоотчет». Вскоре мы получили и сам фотоотчет, подтверждающий установку раковины.

Кроме того, член нашего Совета, Нелли Берестяных, передала в детский сад большое количество вещей для малышей. Получив информацию об этом от Татьяны Григорьевны, мы узнали, что детский сад готов принять и распределить эти вещи среди воспитанников.

Эти примеры в очередной раз доказывают, что мир действительно не без добрых людей. Мы гордимся тем, что можем участвовать в таких значимых делах и приносить радость детям», — рассказала местный координаторпроекта «Женское движение Единой России» в Дергачевском районе Лариса Салдина.