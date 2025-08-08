На Энгельсском мусоросортировочном комплексе в этом году произведено более 5,4 тыс. тонн техногрунта

На мусоросортировочном комплексе Саратовского филиала АО «Ситиматик» в Энгельсском районе в первом полугодии произведено более 5,4 тыс. тонн техногрунта, что превышает прошлогодний результат на 10%. Для его производства в цех биокомпостирования было заложено более 7,7 тыс. тонн отходов.

Для отбора подходящих для производства техногрунта отходов на комплексе используется автоматическая сортировка, в том числе барабанный сепаратор, который просеивает пищевые отходы через стенки металлического сепаратора. Затем отсев пищевых отходов отправляется на компостирование, а отделенные полезные отходы, в том числе пластик, макулатура, алюминий, жесть и пр., – на дальнейшую сортировку.

Техногрунт представляет собой инертный материал. При его производстве используются остатки сортировки твердых коммунальных отходов и растительные отходы, образовавшиеся при уходе за газонами и цветниками. Техногрунт используется для пересыпки карт полигона захоронения ТКО, что помогает предотвратить возгорания на нем, а также отсыпки дорог на территории полигона.

Напомним, компания «Ситиматик построила и эксплуатирует в Саратовской области два мусоросортировочных комплекса с межмуниципальными полигонами для захоронения отходов в Энгельсском и Балаковском районах, а также сеть мусороперегрузочных станций. Созданная коммунальная инфраструктура обращения с ТКО способствует поддержанию благоприятной экологической обстановки в регионе и достижению показателей национального проекта «Экологическое благополучие».