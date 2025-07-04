Активисты провели для жителей Ленинского района оздоровительное занятие

В парке «Территория детства» активистами партийного проекта «Женское движение Единой России» и членами женсовета при участии педагога Центра детского творчества Сергея Бугаева в рамках работы женского клуба для жителей Ленинского района было организовано оздоровительное занятие с элементами игры в бадминтон.

«Эта подвижная, полезная, активная игра развивает координацию, реакцию, выносливость. Перед началом занятия педагог рассказал собравшимся о правилах игры, о технике владения ракеткой. Все желающие с удовольствием приняли участие в спортивном мероприятии и получили заряд бодрости и хорошего настроения на целый день!», — сказала местный координатор проекта «Женское движение Единой России» в Ленинском районе Татьяна Тихонова.