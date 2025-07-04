Жители Краснопартизанского района плетут маскировочные сети для бойцов СВО

Педагоги, сотрудники школы поселка Горный, мастера и студенты Краснопартизанского политехнического лицея плетут маскировочные сети и старательно вплетают в каждую ячейку ленточки будущей Победы.

«Совсем скоро студенты из лицея встанут в ряды защитников Родины, пройдут армейскую школу мужества. Они, как никто другой, должны понимать необходимость поддержки военнослужащих вставших грудью за свою страну, за мирное небо Донбасса. Несмотря на подготовку к экзаменам, мы с ребятами находим время для плетения сетей, ведь каждая из них это шанс на спасение от вражеского ока», — отметила активистка партийного проекта «Женское движение Единой России» и женсовета Оксана Мурзакова.

В школе поселка Горный также кипит работа. Ленточка за ленточкой и вот пушистая, зеленая сеть готова. Не было ни одного дня, чтобы было пусто в пункте плетения, расположенного в школе поселка Горный.

«А как же иначе? Ведь мы обязаны сохранить наших солдат. В период учебы школьники почти все свободное время проводили в пункте плетения. Сейчас каникулы, многие дети разъехались в лагеря, санатории, в деревни к родным. Но работа ведётся в привычном режиме, сейчас у станка стоят сотрудники школы. Несколько выпускников Горновской школы в этом году приняли решение поступать в высшие военные училища, а это значит, что ряды молодых офицеров через несколько лет пополнятся краснопартизанцами», — рассказала активистка Женского движения Ирина Карачкова.

Взрослеют наши парни, становятся мужчинами, берут на себя ответственность за свою Родину. Так пусть же их служба в армии и учеба в военных училищах будет мирной!

А работа в мастерских продолжается! Вместе — мы сила! Победа будет за нами!